Russen wollen weg und nicht an die Front

Moskau – Nach der Ausrufung der Teilmobilmachung durch Kriegstreiber Wladimir Putin (69) reagiert dessen Bevölkerung offenbar schockiert und wie in Panik.

Medienberichten zufolge hat in Russland ein Ansturm auf Auslandsflüge eingesetzt. Vor allem junge Männer versuchen, Mütterchen Russland zu verlassen – auch per Auto.

300.000 frische Soldaten will Putin einziehen und in die Kampfgebiete in der Ukraine beordern. Das scheint bei den Betroffenen jedoch keine Begeisterung zu entfachen. Im Gegenteil: Immer mehr Russen wollen nichts wie weg statt an die Front. An den ersten Grenzen bilden sich lange Staus. Und Internet-Daten zufolge ist die Nachfrage nach One-Way-Flügen in die Höhe geschossen.

Laut Daten von Google Trends gibt es einen sprunghaften Anstieg der Suchanfragen nach Aviasales. Das ist die beliebteste russische Internetseite für den Kauf von Flügen. Direktflüge von Moskau nach Istanbul und Eriwan (Armenien) – Ziele, für die Russen kein Einreisevisum benötigen – sind laut Aviasales am Mittwoch bereits ausverkauft. Auch andere Strecken mit Zwischenstopps sind nicht mehr verfügbar. Die Preise für ein Flugticket sind entsprechend explodiert. Offenbar lassen sich die Russen den rettenden Flug aus ihrem Land teilweise ein Vermögen kosten.

An der Grenze von Russland zu Finnland haben sich am Mittwoch hingegen lange Autokolonnen gebildet. Zeugen berichten bei Twitter, dass die ersten ausreisewilligen Russen an den Grenzen abgewiesen worden seien.

Auch in der Hauptstadt Moskau scheinen die Menschen vor Putins militärischen Ambitionen nicht mehr sicher zu sein. Es gibt Warnungen von Einwohnern, dass Militärpatrouillen unterwegs seien, die Menschen auf offener Straße anhalten und Vorladungen zum Wehrdienst ausstellen.

Neben Flügen stieg im Netz auch die Suchanfrage nach Anleitungen, wie man seinen Arm brechen kann, dramatisch an. Schmerzen und ein eingegipster Arm sind für viele Russen offenbar verlockender, als an die Ukraine-Front zu müssen.