Wie in Südtirol: Salzburger Polizei warnt vor falschen Spendensammlern

Die Salzburger Polizei warnt vor falschen Spendensammlern. Drei Unbekannte haben am Dienstagvormittag bei einer Druckerei im Pinzgau einen Druckauftrag abgegeben und wenig später abgeholt. Sie ließen für einen “Landesverband für Behinderte und taubstumme Kinder” 30 Listen zum Eintragen von Spenden herstellen, die mit dem vermeintlichen Logo einer offiziellen Organisationen versehen waren. Mitarbeitern der Druckerei kam das verdächtig vor. Sie schalteten die Polizei ein.

Tatsächlich existiert in Österreich kein entsprechender Landesverband. In Deutschland und Südtirol sind in den vergangenen Monaten Betrüger bereits mit dieser Spendenmasche in Erscheinung getreten. Dabei gaben sie sich als gehörlos aus und sammelten Unterschriften und Bargeld angeblich für Projekte zur Unterstützung von behinderten Menschen – etwa für ein “Zentrum mit Kontakten auf nationaler und internationaler Ebene”. Angesprochen wurden dabei vor allem älteren Bürgerinnen und Bürger.