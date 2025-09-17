Aktuelle Seite: Home > Chronik > Sammlung von Altkleidern und Textilabfällen nur mehr im Recyclinghof

Sammlung von Altkleidern und Textilabfällen nur mehr im Recyclinghof

Mittwoch, 17. September 2025 | 11:03 Uhr
Von: luk

Bozen – Etwas mehr als einen Monat nach der Einführung des neuen Sammelsystems für Altkleider und Textilabfälle in den Gemeinden Bozen und Leifers zieht die SEAB eine insgesamt positive erste Bilanz: Alle gelben Sammelcontainer auf der Straße wurden entfernt. Getragene Kleidung, Schuhe, Accessoires und andere Textilien können nun ausschließlich in den Recyclinghöfen in der Mitterhofer-Straße in Bozen und in der Galizienstraße in Leifers abgegeben werden.

Ziel dieser Umstellung war es, die Sammlung geordneter, kontrollierter und transparenter zu gestalten – und erste Erfolge seien bereits sichtbar: “Die Straßen wirken gepflegter, und es liegen weniger verstreute Säcke oder Kleidungsstücke rund um die Müllcontainer.”

Dennoch werden nach wie vor vereinzelt Säcke mit Altkleidern oder anderen Textilien neben den Abfallcontainern abgestellt, erklärt die SEAB. Der Dienstleister erinnert daran, dass dieses Verhalten die korrekte Verwertung erschwere, und ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ihre Kleidung, Schuhe und Textilabfälle ausschließlich in den Recyclinghöfen abzugeben.

„Wir wissen, dass es bei jeder Umstellung etwas Zeit braucht, bis sich neue Abläufe einspielen“, betont SEAB-Generaldirektor Matthias Fulterer. „Gerade jetzt im Herbst, wenn viele Familien den Kleiderschrank auf die Wintersaison umstellen und dabei große Mengen an Kleidung, Schuhen und anderen Textilien aussortieren, ist es besonders wichtig, diese nicht auf der Straße abzustellen, sondern in den Recyclinghöfen abzugeben. Nur so können wir eine nachhaltigere und verantwortungsvollere Nutzung der Textilressourcen gewährleisten.“

SEAB lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, aktiv zum Gelingen des neuen Systems beizutragen. Die zentralisierte Sammlung in den Recyclinghöfen ermögliche eine sorgfältigere Sortierung und damit eine bessere Weiterverwertung durch Wiederverwendung oder Recycling.

Die Öffnungszeiten der Recyclinghöfe sowie weitere Informationen zur richtigen Abgabe von Altkleidern und Textilabfällen sind auf der Website www.seab.bz.it zu finden.

