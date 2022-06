Schabs: Urlauber tot im Zelt gefunden

Schabs – Ein 57-jähriger Urlauber aus Wolfegg (Baden-Württemberg) in Deutschland ist am Sonntagmorgen in seinem Zelt in Schabs in Südtirol tot aufgefunden worden.

Laut Alto Adige online stellte der alarmierte Notarzt eine natürliche Todesursache fest. Auch die Carabinieri standen im Einsatz.

Der Mann war Teil einer Motorrad-Gruppe, die eine Urlaubsfahrt in Italien macht.

Der Leichnam wurde in Leichenschauhaus des Brixner Krankenhauses gebracht.