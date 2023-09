Schlepper rammten Polizeistreife in OÖ – Festnahme

Ein Schlepperfahrzeug hat am Mittwoch in Reichersberg (Bezirk Ried) ein an einer Schwerpunktkontrolle beteiligtes Polizeiauto gerammt. Der mutmaßliche Schleuser, ein 25-jähriger Syrer, wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Dabei gab die Polizei Warnschüsse ab, wie sie mitteilte. Im Wagen waren 18 türkische Staatsbürger.

Kurz nach 8.30 Uhr wollten die Beamten den weißen Kastenwagen kontrollieren. Der Lenker blieb aber nicht stehen, sondern versuchte das Polizeifahrzeug abzudrängen und kollidierte mit diesem. Der Kastenwagen kam von der Fahrbahn ab. Der Lenker flüchtete zu Fuß und wurde nach kurzer Verfolgung gestellt. 18 Geschleppte wurden ebenfalls aufgegriffen. Der 25-Jährige soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Ried eingeliefert werden.