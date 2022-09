Schnee im September?

Bozen – Spätsommerlich warm soll es am heutigen Donnerstag noch einmal werden, doch das Blatt könnte sich rasch wenden. Meteorologen kündigen am Wochenende einen Vorgeschmack auf den Herbst an, wobei die Schneefallgrenze auf 1.500 Meter sinkt.

Ab Freitag soll sich das Wetter schlagartig ändern. Kalte Luftströmungen aus der Arktis dringen bis in den Süden vor, die das Wetter in ganz Italien bestimmen, wobei bestimmte Zonen besonders ausgesetzt sind.

Doch zuerst sorgt ein Antizyklon aus Afrika für Höchsttemperaturen von 37 Grad auf Sardinien und Sizilien. Auch dort soll sich das Wetter am Wochenende allerdings verschlechtern. Die Temperaturen könnten italienweit um acht bis zehn Grad fallen. Der plötzliche Wechsel der Luftströmungen begünstigt die Bildung von Gewittern. Betroffen sind vor allem das Friaul, Venetien, die Lombardei, die Emilia Romagna, Ligurien und die Toskana.

Anschließend dringt die Schlechtwetterfront auch in zentralere Regionen Italiens vor. Am kältesten soll es am Freitag und am Samstag werden, wenn die Quecksilbersäule kaum auf 22 Grad klettern wird. Weil italienweit im Schnitt vorher noch Temperaturen von 30 Grad herrschten, wird der Temperatursturz vermutlich deutlich gefühlt.

In Südtirol könnten die arktischen Luftströmungen auch den ersten Schnee mit sich bringen. Ab 1.500 Metern Höhe soll die Landschaft laut Prognosen zumindest weiß angezuckert sein.

Auch im südlichen Apennin und auf den Bergen in den Abruzzen könnte es schneien. Ab Montag sollen die Temperaturen allerdings wieder um einige Grad steigen.