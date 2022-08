Schockvideo sorgt für Empörung: Ukrainischer Soldat kastriert

Severodonetsk – Ein schockierendes Video wurde auf einem prorussischen Kanal auf Telegram geteilt: Ein ukrainischer Soldat, der gefangen genommen worden ist, wird von russischen Soldaten mit einem Papierschneidegerät kastriert. Das Video dauert eineinhalb Minuten. Neben den Schmerzensschreien des Opfers hört man im Hintergrund das Gelächter der Folterer. Ob das Video echt ist, muss noch bestätigt werden.

In der Ukraine sorgt das grausame Video in den sozialen Netzwerken für Empörung. Offenbar wurde es in Severodonetsk gedreht – eine ukrainische Stadt, die von den Russen Ende Juni eingenommen worden ist.

Im Video sind dem Opfer die Hände verbunden, während die russischen Soldaten oder Söldner den Mann beschimpfen.

Der Investigativjournalist Aric Toler vom internationalen Recherchenetzwerk Bellingcat hält es durchaus für möglich, dass das Video echt ist. Gegenüber der Moscow Times erklärte er, dass einer der russischen Soldaten den typischen schwarzen Hut trage.

Andere Beobachter gehen davon aus, dass es sich bei dem Soldaten um ein Mitglied des tschetschenischen Bataillons Akhmat handelt. Wiederum andere Quellen sagen, es sei ein kalmückischer Soldat.

Kreml-nahe Vertreter haben in Russland das Video unterdessen als Fälschung bezeichnet. In der Ukraine, aber auch unter Menschenrechtsorganisationen wächst unterdessen die Bestürzung.