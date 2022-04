Schöneben: Mann erleidet Herz-Kreislauf-Stillstand und stirbt

Schöneben – Am heutigen Samstag erlitt ein Tourist in einer Gondel im Skigebiet Schöneben am Reschenpass einen Herz-Kreislauf-Stillstand, so berichtet das Nachrichtenportal stol.it.

Sobald die Gondel an der Bergstation angekommen war, begannen die Rettungskräfte mit Wiederbelebungsversuchen. Der Kampf um das Leben des deutschen Staatsbürgers konnte jedoch nicht gewonnen werden.

Bei der Ankunft des Notarzthubschraubers Pelikan 3 konnte nur noch der Tod des 54-Jährigen Mannes festgestellt werden.