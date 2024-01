Schreckmomente in Gröden

St. Christina in Gröden – Am Freitagmorgen gab es in St. Christina in Gröden Schreckmomente. Ein leerer Linienbus ist rückwärts in ein Sportgeschäft gerollt.

Die Schaufensterscheibe zerbarst und auch das Vordach des Gebäudes wurde beschädigt. Offenbar hatte sich bei dem Schwerfahrzeug die Handbremse gelöst und der Bus ist in der Folge mehrere Meter rückwärts in das Schaufenster gefahren.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls war der Bus leer, und das Geschäft in dem Dolomitental hatte noch nicht geöffnet. Daher sind auch keine Verletzten zu beklagen.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Christina kümmerte sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten sowie um die Bergung des Fahrzeuges.