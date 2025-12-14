Schüsse an US-Universität Brown – mehrere Personen getroffen

Von: APA/Reuters

Bei Schüssen am Samstag an der US-Universität Brown, einer renommierten Ivy-League-Hochschule in Rhode Island, wurden mehrere Personen getroffen, sagte Kristy DosReis, eine Sprecherin der Stadt Providence. Über den Zustand der getroffenen Personen wurden keine weiteren Informationen bekanntgegeben. Die Universität beschrieb den Vorfall auf ihrer Website als “Amoklauf”, wobei bis 17:11 Uhr (Ortszeit) noch kein Verdächtiger festgenommen worden war.

“Die Ermittlungen dauern an, und wir fordern die Menschen auf, in ihren Unterkünften zu bleiben”, sagte DosReis. Andere Nachrichtenagenturen berichteten von bis zu 20 Verletzten, doch Reuters konnte diese Angaben nicht bestätigen.