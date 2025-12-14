Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schüsse an US-Universität Brown – mehrere Personen getroffen
An der Universtität wurden bei Schüssen mehrere Menschen getroffen

Schüsse an US-Universität Brown – mehrere Personen getroffen

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 00:21 Uhr
An der Universtität wurden bei Schüssen mehrere Menschen getroffen
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SCOTT EISEN
Von: APA/Reuters

Bei Schüssen am Samstag an der US-Universität Brown, einer renommierten Ivy-League-Hochschule in Rhode Island, wurden mehrere Personen getroffen, sagte Kristy DosReis, eine Sprecherin der Stadt Providence. Über den Zustand der getroffenen Personen wurden keine weiteren Informationen bekanntgegeben. Die Universität beschrieb den Vorfall auf ihrer Website als “Amoklauf”, wobei bis 17:11 Uhr (Ortszeit) noch kein Verdächtiger festgenommen worden war.

“Die Ermittlungen dauern an, und wir fordern die Menschen auf, in ihren Unterkünften zu bleiben”, sagte DosReis. Andere Nachrichtenagenturen berichteten von bis zu 20 Verletzten, doch Reuters konnte diese Angaben nicht bestätigen.

© 2025 First Avenue GmbH
 