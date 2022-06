Schützen-Kundgebung in Meran: Stadtrat zieht Schirmherrschaft zurück

Meran – Der Meraner Stadtrat hat die Schirmherrschaft für die Schützen-Kundgebung am 4. Juni am Sandplatz widerrufen. Wie berichtet, wird die Veranstaltung von der Arbeitsgemeinschaft iatz! (ARGE iatz!) innerhalb des Schützenbundes organisiert. Gerechnet wird mit rund 5.000 Teilnehmern.

Laut Schützenbund verstehe sich die ARGE iatz! als überparteiliche und unabhängige demokratische Gemeinschaft, die eine Plattform bieten möchte, um aktiv am Diskurs um die Zukunft des Landes teilzunehmen.

Die Veranstaltung soll den Schützen zufolge im Zeichen des Wunsches und der Forderung nach mehr Unabhängigkeit und Freiheit für Südtirol stehen.

Warum die Meraner Stadtverwaltung nun einen Rückzieher macht, dazu nimm Bürgermeister Dario Dal Medico Stellung. „Ursprünglich wurde uns eine Veranstaltung mit einem anderen Tenor präsentiert“, erklärt er laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung Alto Adige. Der Stadtrat habe seinen Rückzug „ohne besondere Diskussionen“ beschlossen.

„Man hat uns von einer Versammlung erzählt, die Minderheiten in ganz Europa eine Stimme gibt – auch in verschiedenen Regionen in Italien“, fährt der Bürgermeister fort. In gutem Glauben habe man darauf die Ermächtigung erteilt. Parallel dazu wurde im Rathaus zu ähnlichen Kundgebungen in der Vergangenheit nachgeforscht. Damals war gar nicht um die Schirmherrschaft angesucht worden.

Zu Protesten ist es schließlich vonseiten der Opposition gekommen – vor allem von den Grünen und dem PD. Sie störten sich an den separatistischen Bestrebungen, für welche die Kundgebung eintritt. Zumindest langfristig werde die Loslösung Südtirols von Italien ins Auge gefasst. Den Grünen zufolge handle es sich um anachronistische Haltungen, die Spannungen zwischen den Sprachgruppen fördere.