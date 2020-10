Schulampel bleibt in acht Ländern gelb, Tirol prüft noch

Am Dienstag sperren die Schulen wieder auf

Wenn nach den Herbstferien wieder die Schule beginnt, bleibt die Corona-Ampel für die Schulen in acht Bundesländern auf “gelb”, Tirol prüft noch. Die Entscheidung fußt auf den Empfehlungen der Ampel-Kommission für den Bildungsbereich und den Wünschen der Länder. Im Bildungsministerium werden aber zusätzliche Präventionsmaßnahmen für den außerschulischen Bereich überlegt. Das betrifft etwa Schulveranstaltungen oder den Aufenthalt schulfremder Personen an den Schulen.

Ausflüge einzelner Klassen in den Park oder Ähnliches sollen aber weiter möglich sein, betonte man im Ministerium. Details dazu sollen in den nächsten Tagen klar sein.

Bei “gelb” muss außerhalb der Klassen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Schulfremde Personen müssen im gesamten Schulgebäude eine Maske tragen. Sport soll grundsätzlich nur im Freien ausgeübt werden, für die Turnhallen gibt es Auflagen wie kleine Gruppen, Belüftung und kurze Kontaktzeiten bei Übungen. Gesungen wird nur im Freien oder mit Mund-Nasen-Schutz.

Allgemein hat die Ampel-Kommission am Donnerstag beschlossen, dass das gesamte Bundesgebiet auf “rot” geschaltet wird. Zudem werden alle Bundesländer “rot”, Ausnahme ist nur Kärnten, das auf “orange” gestellt wird. Die Ampelfarbe für die Schulen ist ja bereits seit einiger Zeit von der allgemeinen Ampelschaltung entkoppelt.

Für das Gros der Länder bedeutet die Ampelfarbe “gelb” keine Veränderung gegenüber der Woche vor den Herbstferien. Nur in Salzburg und Tirol waren einige Bezirke “orange”. In Salzburg wird hier nun wieder zurück auf “gelb” geschalten, in Tirol steht eine Entscheidung noch aus.