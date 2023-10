Schule im Bezirk Mödling nach Gasaustritt evakuiert

Nach einem Gasaustritt ist am Donnerstagvormittag die HLW (Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe) in Biedermannsorf im Bezirk Mödling evakuiert worden. Ein technischer Defekt an einem Ölabscheider dürfte dazu geführt haben, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Ein Mädchen sei mit Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus transportiert, weitere vier Schülerinnen und Schüler seien wegen Atembeschwerden ebenfalls ärztlich versorgt worden.

Der Betrieb an der HLW wurde für den Rest des Tages eingestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauerten an.

Das Rote Kreuz war laut Sonja Kellner vom Roten Kreuz mit fünf Rettungs- und zwei Notarztwagen ausgerückt. Auch der Bezirkseinsatzleiter und eine Mitarbeiterin der Krisenintervention waren an Ort und Stelle. Es sei Gasgeruch gemeldet worden, hieß es seitens der Feuerwehr.