Schwanger und dennoch auf Beutezug – drei Jahre Haft

Bozen – Eine 30-jährige Frau aus Deutschland hat gestern vor dem Bozner Landesgericht einen Vergleich wegen Einbruchsdiebstahl in Höhe von drei Jahren Haft geschlossen. Diese Strafe kommt zu einer 14-jährigen Freiheitsstrafe hinzu, die sie gerade wegen diverser Diebstähle und Raubüberfälle im Hausarrest verbüßt.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, war die Frau vor drei Jahren in der Bozner Reschenstraße in eine Wohnung eingebrochen. Während zwei Komplizen fliehen konnten, wurde sie – auch weil sie in anderen Umständen war – vom Wohnungsbesitzer überrascht und im Treppenhaus bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten.

Während sie auf die Ordnungshüter warteten, täuschte die werdende Mutter vor, sich unwohl zu fühlen. Eine Nachbarin bot ihr an, sich in deren Wohnung hinzulegen. Als die Verdächtige darum bat, die Toilette benutzen zu dürfen, überprüfte die Bewohnerin danach den Raum und stellte fest, dass sich die 30-Jährige an der Waschmaschine zu schaffen gemacht hatte. Bei einer näheren Untersuchung fand sie in zwei schmutzigen Socken die Beute: Schmuckstücke und eine Uhr.

Die entwendeten Wertgegenstände wurden dem Besitzer rückerstattet. Die Frau von den Carabinieri angezeigt. Nun wurde sie dafür zu weiteren drei Jahren Haft verurteilt, die zu den 14 Jahren Haft hinzukommen, die sie ohnehin schon verbüßen muss.