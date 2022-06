Schwere Unwetter: Bäche treten über die Ufer – VIDEO

Ridnaun – Die lokal heftigen Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel haben am Sonntagabend ab 18.00 Uhr Südtirols Freiwillige Feuerwehren stark gefordert. Zu knapp 100 Einsätzen sind die Feuerwehren aus gerückt.

Einer der Einsatzschwerpunkte war unter anderem der Bezirk Wipptal: In Ridnaun wurden 80 Millimeter Niederschlag gemessen. Aber auch in den Bezirken Bozen, Unterpustertal, Meran sowie in der Umgebung von Brixen und im Eisacktal hatten die Feuerwehren einiges zu tun.

Zahlreiche umgestürzte Bäume und abgebrochene Astteile, übergetretene Bäche sowie Vermurungen und kleinere Überschwemmungen zählten hier zu den Hauptaufgaben der Feuerwehrleute, die wenige Minuten nach Alarmierung bereits professionell und flächendeckend abgearbeitet wurden.

Außerdem wurden sicherheitshalber verschiedene Kontrollfahrten durchgeführt und Bachläufe kontrolliert.

In Ratschings ist der Kerschbaumbach über die Ufer getreten. Sicherungsarbeiten wurden durchgeführt.

In Ridnaun ist der Entholzbach über aufgrund der starken Niederschläge die Ufer getreten. Auch dort wurden Sicherungs- und Aufräumarbeiten durchgeführt.

