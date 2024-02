Schwerer Arbeitsunfall im Pustertal

Welschellen – Ein Arbeitsunfall im Pustertal hat am Montag einen Schwerverletzten gefordert.

Kurz vor 14.00 Uhr ging der Notruf ein. Eine Person ist bei Waldarbeiten in in Welschellen in der Nähe der Groneshöfe verletzt worden und hat ein Polytrauma erlitten. Noch vor Ort musste intubiert werden.

Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber Aiut Alpin sowie die Bergrettung. Die verunglückte Person wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.

Ebenso im Einsatz waren die Feuerwehr und die Finanzpolizei.