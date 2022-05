Auto stürzt in die Tiefe: Schwerer Unfall mit zwei Toten am Ritten

Ritten – Am Ritten hat sich am Samstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern ereignet.

Auf der Landesstraße in Unterplatten – etwas oberhalb des Terl-Hofs – ist ein Auto gegen 9.00 Uhr in der elften Kehre über die Straße hinausgeraten und rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Das Fahrzeug hat sich dabei mehrmals überschlagen.

Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte konnte das Leben von zwei Frauen leider nicht mehr gerettet werden. Eine weitere Frau zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde ins Krankenhaus Bozen geflogen.

Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber Pelikan 1, das Weiße Kreuz, die Bergrettung, die Freiwilligen Feuerwehren von Unterinn und Lengmoos-Klobenstein und die Notfallseelsorge.

Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.