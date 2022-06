Schwerer Verkehrsunfall am Vigiljoch

Pkw stützt 50 Meter in die Tiefe

Lana – Am Vigiljoch hat sich am Donnerstag gegen 9.00 Uhr in der Früh ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist ein Pkw in Richtung Gampalm von der Forststraße abgekommen und 50 Meter den Abhang hinuntergestürzt.

Eine Person wurde schwer verletzt.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Bergrettung, die Feuerwehr und die Carabinieri. Der Verletzte wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht.