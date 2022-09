Schwindel bei “Lebensmittelgutscheinen COVID-19”: 304 Südtiroler bestraft

Bozen – Die Carabinieri von Bozen und Sarntal haben nach einer umfassenden Ermittlungsoperation zu den “Lebensmittelgutscheinen COVID-19” über 300 Personen sanktioniert. Diese Zahl dürfte wohl noch steigen.

Die Gutscheine wurden in der akuten Phase der Covid-Pandemie für Bürger in schweren wirtschaftlichen Nöten ausgegeben. Doch wie sich nun herausgestellt hat, gab es auch Bezieher, die kein Anrecht auf die “Lebensmittelgutscheine COVID-19” gehabt hätten.

In den vergangenen Monaten haben die Carabinieri 1.350 Leistungsbezieher in den Gemeinden Sarntal, Ritten, Eppan, Terlan, Andrian, Nals, Karneid, Mölten, Tisens, Jenesien, Deutschnofen und Welschnofen unter die Lupe genommen, um festzustellen, ob diese Personen tatsächlich dafür berechtigt waren.

Bei 182 Anträgen wurden Unregelmäßigkeiten beobachtet. “Die Antragsteller hatten im Rückblick kein Anrecht auf die Leistungen. 108.000 Euro an öffentlichen Mitteln wurden ausgezahlt, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren”, erklärten die Carabinieri heute auf einer Pressekonferenz in Bozen. Die Bezieher hatten dabei zum Teil falsche Angaben gemacht. So stimmte die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen nicht oder das Einkommen wurde falsch erklärt. Außerdem gab es einige Antragsteller, die zu dem Zeitpunkt bereits andere Sozialleistungen bezogen haben.

304 Personen wurden in der Folge sanktioniert. Sie müssen eine Strafe von insgesamt 324.000 Euro bezahlen. 40.000 Euro sind bereits beglichen worden.

In den kommenden Wochen und Monaten werden in allen Gemeinden in Südtirol ähnliche Kontrollen der Carabinieri durchgeführt. Somit dürfte die Zahl der ungerechtfertigten Leistungsbezieher noch weiter steigen.