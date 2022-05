Schwitzen im Mai: 30 Grad auch nächste Woche

Bozen – Bereits am gestrigen Mittwoch wurde in Südtirol erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt. Gemessen wurden sie an der Wetterstation in Gargazon im Etschtal. Doch auch im Südtiroler Unterland lag man nur knapp unterhalb der 30 Grad. Branzoll meldete 29,6 und Laimburg mit 29,5 Grad.

Heute war es dann in Bozen und anderen Orten soweit. Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt am Donnerstag auf Twitter: “Heute folgen weitere 30-er an mehreren Stationen von Meran und Brixen südwärts. Morgen und am Wochenende wird es vorübergehend ein bisschen kühler, im Laufe der nächsten Woche kehren die 30 Grad wieder zurück.” Das Hoch bleibt zwar im Wesentlichen bestehen, die Luftmassen werden aber etwas feuchter.

Am Wochenende und zu Beginn der nächsten Woche geht es also mit frühsommerlichem Wetter weiter. Jeden Tag gibt es etliche Sonnenstunden, nachmittags und abends steigt die Schauer- bzw. Gewitterneigung jeweils etwas an. Die Temperaturen bleiben am Wochenende knapp unter der 30-Grad-Marke und steigen im Laufe der nächsten Woche wieder an.