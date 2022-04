Scooter prallt gegen Pkw – eine Verletzte

Bozen – In Bozen hat sich am Donnerstagnachmittag in der Locatellistraße in Bozen ein Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge wurde eine Frau verletzt, die mit ihrem Scooter unterwegs war.

Offenbar ist es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Scooter und einem Pkw gekommen. Ob die Frau schwer verletzt wurde, ist nicht bekannt. Sie wurde mit einem Krankenwagen ins Bozner Krankenwagen gebracht.

Im Einsatz stand auch die Stadtpolizei von Bozen. Die Beamten ermitteln den Unfallhergang.