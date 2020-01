Sechs Tote nach Schüssen in Baden-Württemberg

In Rot am See im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind nach Schüssen mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte am Freitag, dass es sechs Tote gegeben habe. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden. Nähere Einzelheiten sollten auf einer Pressekonferenz um 16.30 Uhr im Rathaus von Rot am See bekanntgegeben werden, sagte ein Sprecher am Freitag.

Nach Angaben der Beamten liegt vermutlich ein Beziehungsverhältnis zwischen dem Täter und den Opfern vor – “aber gesichert ist dies noch nicht”. Man gehe von einem Einzeltäter aus. Der Tatverdächtige sei festgenommen worden.

Ein Polizeisprecher sagte weiter, der Täter und die Opfer hätten einander gekannt. Das Motiv sei noch unklar. Die Polizei teilte mit, sie sei um 12.45 Uhr über die Schüsse informiert worden und “mit starken Kräften” am Einsatzort.

Rot am See ist eine Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs. Der Ort mit knapp 5.400 Einwohnern liegt etwa 135 Kilometer südöstlich von Frankfurt und in der Nähe der Mittelalterstadt Rothenburg ob der Tauber.