“Seine Worte und sein Tonfall schmerzen”

Bozen – Heute sagte Benno Neumair erstmals vor Gericht aus. Staatsanwaltschaft und die Anwälte der Parteien haben den jungen Mann von 9.00 bis 15.00 Uhr mit Pausen befragt.

Wie berichtet, hat der 31-jährige Angeklagte, dem vorgeworfen wird, seine Eltern ermordet zu haben, entscheidende Fragen gar nicht beantwortet und stimmte zudem teilweise auch einen aggressiven Unterton an. Mehrere Male wurde er ungehalten und musste von Richter Carlo Busato ermahnet und zur Mäßigung aufgerufen werden.

Schwester Madè Neumair ist bedrückt

Im Gerichtssaal anwesend war auch die Schwester des Angeklagten, Madè Neumair. In ihrer Mimik war der jungen Frau mehrmals anzumerken, was sie von den Verlautbarungen ihres Bruders hält. Nach der Befragung am Vormittag sagte sie gegenüber den Medien, dass es sie bedrücke, wie Benno ständig nur über seinen Zustand spricht und dabei kein Wort über das Befinden der Eltern und der Angehörigen verliert oder einfach die Aussage verweigert. Sie kenne diesen triumphalen Ton von ihrem Bruder und es schmerze, dass er immer noch daran festhält, als ob das etwas ändern würde. Sie habe heute ihren Bruder so erlebt, wie sie ihn kenne. Nach allem, was passiert ist, tue das weh.

Benno Neumair verlangte “angemessene Fragen”

Die Befragung von Carlo Bertacchi – Anwalt der Zivilkläger – konzentrierte sich auf das Studium, die Arbeit in der Schule sowie auf widersprüchliche Aussagen von Benno Neumair. Auch hier gerät der Angeklagte mehrere Male aus der Fassung. Er verlangte “angemessene Fragen”, andernfalls wolle er das hier beenden.

Tonaufnahmen vorgespielt

Im weiteren Verlauf wurden auch WhatsApp-Nachrichten abgespielt, die Benno Neumair seiner Freundin nur kurz nach dem Mord zukommen ließ. Obwohl der 31-Jährige zuvor vor Gericht erklärt hatte, dass er nach dem Tod seiner Eltern emotional mitgenommen war und der Situation entfliehen wollte, war dies im Klang seiner Stimme nicht bemerkbar.

Es folgte die Befragung durch Verteidiger Angelo Polo. Auch die Tonaufnahme einer Befragung von Benno Neumair nach dessen Festnahme wurde abgespielt. Dort ist zu hören, wie der 31-Jährige weint.

Die Verhandlung wird am morgigen Dienstag fortgeführt.