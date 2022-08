Senioren in Bozen Gries besorgt um ihre Sicherheit

Bozen – Am Mittwochvormittag ist in Bozen einer beinahe 90-jährigen Frau die Handtasche von einem unbekannten Täter entrissen worden. Der Vorfall ereignete sich in der Armando-Diaz-Straße. Ein Passant hat der Seniorin nach dem Diebstahl geholfen und konnte noch die Schlinge der Handtasche auf dem Asphalt finden. Die Busfahrkarte der Frau wurde etwas weiter entfernt von einem anderen Passanten entdeckt und bei dem Zeitungskiosk an der Kreuzung zur Freiheitsstraße abgegeben. Augenscheinlich flüchtete der Täter in diese Richtung.

Ein ähnlicher Fall hat sich laut der italienischen Tageszeitung Alto Adige in der Wenter-Gasse nur unweit entfernt im Mai zugetragen. Damals hat sich eine junge Frau einer rund 80-jährigen Seniorin genähert, sie mit dem Namen angesprochen und ihr dann die Rolex-Uhr vom Handgelenk gerissen. Anschließend sprang sie in ein auf sie wartendes Auto. Die bestohlene Frau eilte aber hinterher und konnte durch das Fenster ihre Uhr wieder erhalten.

Die Bewohner der umliegenden Straßen sind nun besorgt. Vor allem die älteren Anwohner sorgen sich um ihre Sicherheit und hoffen auf mehr Polizeipräsenz.