Sicherheitsgipfel: Am Wochenende mehr Polizei in Meran

Meran – Nach mehreren Gewaltvorfällen in Südtirol – zuletzt am Wochenende in Meran – wurde am Donnerstag bei einem Sicherheitsgipfel im Bozner Regierungskommissariat die Lage diskutiert und Lösungsvorschläge erörtert.

Anwesend waren neben Landeshauptmann Arno Kompatscher und die Meraner SVP-Senatorin Julia Unterberger auch Vertreter der Meraner Stadtpolitik sowie der Ordnungskräfte.

Succus: In Meran soll künftig an den Wochenenden die Polizeipräsenz erhöht werden. Vor allem im Stadtzentrum sollen mehr Beamte als bisher zum Einsatz kommen.

Außerdem wurden Polizei und Carabinieri aufgefordert, härter durchzugreifen. Das sei mit dem neuen Dekret der Regierung gegen Jugendgewalt auch möglich. Personen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit sind, können dadurch leichter festgesetzt werden.

Am vergangenen Wochenende wurden Fußballspieler aus Gargazon in der Meraner Innenstadt beim Ausgehen von einer Horde Jugendlicher attackiert und teils erheblich verletzt.