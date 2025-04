SJR und Youth Info bieten Infos und Aktionen zur Gemeindewahl

Von: luk

Bozen – Im Vorfeld der Gemeinderatswahlen 2025 haben der Südtiroler Jugendring (SJR) und Youth Info gemeinsam das Projekt „deinewahl.it | iltuovoto.it 2025“ ins Leben gerufen. Ziel des Projekts ist es, jungen Menschen zu ermöglichen, sich aktiv mit den Gemeindewahlen auseinanderzusetzen und ihre politische Teilhabe zu fördern. Über eine Vielzahl von jugendgerechten Informationsangeboten – vom interaktiven Quiz über Workshops bis hin zu Info-Videos und Schulpaketen – wird den Jugendlichen der politische Prozess auf Gemeindeebene nähergebracht. Für eine noch intensivere Auseinandersetzung mit den Wahlen sorgt der Podcast „Polit-Appdate“, der in einer Sonderfolge speziell auf die Gemeindewahlen eingeht.

Die Webseite deinewahl.it (deutsch) und iltuovoto.it (italienisch) bietet jungen Menschen detaillierte Informationen zu den bevorstehenden Wahlen. Auf der zweisprachigen Plattform finden sie nicht nur Informationen zu den einzelnen Gemeinden und den Kandidat*innen, sondern auch eine Vielzahl von Erklärvideos, welche spezifische Themen rund um die Wahl leicht verständlich aufbereiten. Ein interaktives Quiz lädt dazu ein, das eigene Wissen über politische Gremien und Wahlprozesse zu testen.

„Wir möchten den Jugendlichen eine einfache und zugleich tiefgehende Möglichkeit bieten, sich mit den Wahlen auseinanderzusetzen. Die Plattform ist so konzipiert, dass junge Menschen sich sowohl informieren können als auch aktiv in den politischen Dialog eintreten“, erklärt Thomas Marth, Koordinator von Youth Infos. “Ein weiterer wichtiger Bestandteil von „deinewahl.it | iltuovoto.it 2025“ ist die Möglichkeit für die Kandidat*innen, sich den jungen Wähler*innen in kurzen Videos vorzustellen. Diese Videos bieten den Kandidat*innen eine unkomplizierte Möglichkeit, ihre politischen Visionen direkt und persönlich zu präsentieren. Bis zum 30. April 2025 können alle Kandidat*innen ihre Kurzvideos auf der Plattform deinewahl.it / iltuovoto.it einreichen”, so Marth weiter.

„Auf deinewahl.it finden junge Menschen zugängliche Informationen und werden gleichzeitig senisbilisiert sich am demokratischen Prozess zu beteiligen. Die politische Partizipation von Jugendlichen stärkt die Demokratie und fördert das Verständnis für politische Abläufe auf allen Ebenen“, betont Philipp Tarfusser, Stellvertretender Vorsitzender des Südtiroler Jugendrings, abschließend. „Deshalb gibt es auf der Seite deinewahl.it auch die Möglichkeit für junge Menschen, ihre eigenen Ideen, Anregungen und Vorschläge einzubringen. Wir laden alle ein, uns zu schreiben: Worum soll sich der neue Gemeinderat dringend kümmern? Wie soll sich die Gemeinde aus deiner Sicht entwickeln? Die Anliegen werden gesammelt und nach der Wahl dem neu gewählten Gemeinderat übergeben“, erklärt Philipp Tarfusser weiter.

Neben den umfassenden Informationsmöglichkeiten besteht in knapp 30 Gemeinden die Möglichkeit für alle 16- und 17-Jährigen, an den „Schattenwahlen“ teilzunehmen. “Hier können junge Menschen ihre Stimme abgeben und somit ihre politische Meinung im Rahmen der Gemeindewahlen äußern. Auch wenn das Ergebnis dieser Schattenwahl nicht rechtlich bindend ist, soll damit das Interesse junger Menschen an politischer Teilhabe gefördert und sichtbar gemacht werden,” erklärt Peter Grund, Leiter der Abteilung Partizipation im SJR.

Zusätzlich wurden eigens entwickelte Schulpakete erstellt, welche es Lehrkräften ermöglichen, das Thema der Gemeindewahlen im Unterricht zielgruppengerecht zu behandeln. Diese Schulpakete sollen den Schülerinnen und Schülern eine fundierte Grundlage bieten, sich mit den Wahlen auseinanderzusetzen.

Das Projekt „deinewahl.it | iltuovoto.it 2025“ stellt einen wichtigen Schritt in der politischen Bildung und Teilhabe von Jugendlichen dar. Der Südtiroler Jugendring und Youth Info setzen damit auf langfristige Sensibilisierung zur politischen Mitbestimmung junger Menschen in Südtirol.