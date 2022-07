Smartphone aus der Hand gerissen

Mehrere Vorfälle in Bozen

Bozen – In der letzten Zeit nimmt auch in Bozen ein bedenkliches Phänomen zu: Dreiste Diebe reißen arglosen Passanten das Smartphone aus der Hand und suchen das Weite. In den vergangenen Wochen ist es zu mehreren solcher Vorfälle gekommen.

In der Regel nutzen die Täter einen Moment der Unaufmerksamkeit der Besitzer. Auf den Talferwiesen hat etwa ein Dieb das Smartphone aus der Tasche einer jungen Frau geklaut, die Kopfhörer aufhatte.

Der Täter handelte blitzschnell: Die junge Frau sah nur noch aus den Augenwinkeln, wie er davon rannte.

Eine weitere Frau wollte in der Weggenstein-Straße aus dem Auto aussteigen, während sie ihr Smartphone in der Hand hielt. Sie hatte den Wagen noch nicht gänzlich verlassen, sondern erst mit dem linken Fuß den Asphalt berührt. Ein Unbekannter nutzte die Chance und schnappte sich innerhalb einer Sekunde das Handy, um dann die Flucht zu ergreifen, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Smartphones wurden auch schon gestohlen, als Passanten damit telefonierten. Vorsicht ist deshalb geboten: Man sollte immer sein Handy immer im Blick halten und es nie frei herum liegen lassen, etwa im Fahrradkorb.

Sollte euer Smartphone gestohlen worden sein, könnt ihr es aus der Ferne blockieren und persönliche Daten über Google oder Apple löschen. Außerdem sollte man den eigenen Anbieter verständigen, der die SIM-Karte blockiert. Wichtig ist außerdem, bei den Carabinieri oder der Polizei Anzeige zu erstatten.

Gestohlene Smartphones landen fast immer auf dem Schwarzmarkt, nachdem sie von Kriminellen geknackt und neu aufgesetzt wurden. Ein solches Smartphone wieder aufzuspüren, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit.