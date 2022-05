Portbou/Lana – Der Vermisstenfall der aus Lana stammenden Evi Rauter ist aufgeklärt. Doch nach wie vor unklar sind die Umstände ihres Todes. Die Indizien sprechen dafür, dass jemand die junge Frau vor knapp 32 Jahren ermordet hat.

Am 3. September 1990 war die damals 19-jährige Evi Rauter spurlos aus der Studentenwohnung ihrer Schwester in Florenz verschwunden.

Kurz darauf – am 4. September 1990 – wurde an der französisch-spanischen Grenze in Portbou eine Frauenleiche erhängt an einem Baum aufgefunden. Die spanischen Behörden konnten die Tote damals nicht identifizieren und Zusammenhänge herstellen. Unklar blieb auch, ob es sich um ein Tötungsdelikt oder einen Suizid handelte. Der Fall wurde mit der Zeit zu den Akten gelegt, ohne dass der Toten ein Name gegeben werden konnte.

Nun – über drei Jahrzehnte später – gab es in dem Fall eine spektakuläre Wendung, wie Alto Adige online berichtet. Bei der in Spanien gefundenen Frauenleiche handelt es sich um Evi Rauter aus Lana.

Durch Zufall hat sie eine Südtirolerin, die damals in Österreich lebte, in der TV-Sendung „Ungelöst – Cold Case Austria“ auf dem österreichischen Sender ATV anhand eines Fotos der Leiche erkannt. In der Folge wurde Evi Rauter von ihren Eltern mittels Bilder der Toten, ihrer Kleidung und ihrer Uhr identifiziert.

Gerichtsmediziner Christian Reiter sagt in der ATV-Sendung, dass es Hinweise darauf gebe, dass das junge Mädchen ermordet worden sei. Die Art und Weise, wie die junge Frau auf dem Baum erhängt war, sei höchst verdächtig. So würde sich niemand selbst erhängen. Es deute alles darauf hin, dass der Selbstmord inszeniert wurde.

Ob es nun weitere Ermittlungen geben wird, ist indes unklar. In Spanien gilt Mord nämlich nach 20 Jahren als verjährt. Österreich könnte eingreifen, weil österreichische Staatsbürger mit einem eventuellen Tötungsdelikt zu tun haben könnten. Italien könnte dem Fall ebenfalls nachgehen, weil Evi Rauter italienische Staatsbürgerin war.

Hier könnt ihr die ATV-Sendung einsehen!