Von: ka

Latsch – Sonnenschein, herausragende Spiele, viel Spannung und strahlende Gesichter gab es am Sonntag, den 8. Juni 2025 bei den 46. VSS/Raiffeisen Jugendfußball-Landesmeisterschaften in Latsch zu sehen. Über 400 Kinder traten in den Kategorien U9, U10, U11, U12, U13 und U15 an und bewiesen großen Teamgeist.

Mit den Titelkämpfen ging die erneut übertroffene Rekordsaison der VSS/Raiffeisen Jugendfußballmeisterschaft in die letzte Runde. Die Saison hinweg haben insgesamt 604 Jugendmannschaften in rund 4.500 Spielen gezeigt was sie können. Bei den Finalspielen haben die vier besten Mannschaften pro Kategorie nochmal alles aus ihrem Können herausgeholt und zwölf höchstspannende Spiele geliefert. Die VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel wurden in den Kategorien U9, U10, U11, U12, U13 und U15 vergeben.

Eingelaufen sind die Jugendmannschaften sowie die Schiedsrichter mit den VSS-Jahresmotto-Leibchen, welche in diesem Jahr wieder unter dem Motto „Fair Play“ stehen. „Im Vordergrund steht bei den VSS-Veranstaltungen nicht das Gewinnen, sondern das sportliche Miteinander und der faire Umgang. Das betrifft sowohl die Spieler, als auch die Trainer, Betreuer und Zuschauer“, betonten VSS-Obmann Paul Romen und VSS-Fußballreferent Andreas Unterkircher bei der Preisverleihung.

Zu den sportlichen Ergebnissen: In der U9 setzte sich ASC Neugries gegen ASV Dietenheim/Aufhofen mit 3:1 durch und holte damit den VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel. Nicht weniger spannend war das U10 Finale in welchem SPG Obervinschgau mit 4:2 gegen Team Buga gewann und sich damit ebenfalls VSS/Raiffeisen Landesmeister nennen darf. Auch in der U11 sahen die Zuschauer ein spannendes Finale zwischen SG Latzons/Verdings und SPG Schlanders. Nachdem es am Ende der regulären Spielzeit 1:1-Unentschieden stand, musste das Siebenmeterschießen entscheiden. Gesiegt hat am Ende SG Latzfons/Verdings mit 5:3.

Den Sieg der U12 konnte sich ASV Feldthurs holen. Auch die Eisacktaler mussten nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit gegen den ASV Tramin ins Siebenmeterschießen. Dort hatte Feldthurns mit 7:5 dann das bessere Ende für sich. Mit einem Endstand von 1:0 krönte sich Herons Natz/Schabs gegen Barbian/Villanders zum VSS/Raiffeisen Landesmeister der Kategorie U13. Im U15-Endspiel zwischen dem SSV Brixen und SG Klausen/Lajen behielten die Brixner die Oberhand und holten sich mit 4:1 den VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel.

Die Finalspiele im Überblick:

Kategorie U9

Endspiel: ASV Dietenheim/Aufhofen – Neugries B 1:3

Spiel um Platz 3: juniorTeam St. Martin-Moos – ASV Kaltern Blau 4:1

Kategorie U10

Endspiel: SPG Obervinschgau – Team Buga 4:2

Spiel um Platz 3: SPG Gsies I – SPG Mölten/Vöran/Hafling 2:2 – 7:6 nach Siebenmeterschießen

Kategorie U11

Endspiel: SG Latzfons/Verdings – SPG Schlanders 1:1 – 5:3 nach Siebenmeterschießen

Spiel um Platz 3: SPG Tscherms/Marling/Völlan/Tisens – SSV Leifers 3:2

Kategorie U12

Endspiel: ASV Tramin – ASV Feldthurns 2:2 – 5:7 nach Siebenmeterschießen

Spiel um Platz 3: ASV Milland – Kronteam Bruneck 1:1 – 5:4 nach Siebenmeterschießen

Kategorie U13

Endspiel: Barbian/Villanders – Herons Natz/Schabs rot 0:1

Spiel um Platz 3: JT Marling-Tscherms-Team Buga – SPG Untervinschgau 6:1

Kategorie U15

Endspiel: SSV Brixen – SG Klausen/Lajen 4:1

Spiel um Platz 3: ASV Kaltern – Haslacher SV 3:1