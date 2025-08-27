Aktuelle Seite: Home > Chronik > SpaceX-Rakete Starship hebt zu zehntem Testflug ab
Mit zwei Tagen Verspätung hob das Starship ab

SpaceX-Rakete Starship hebt zu zehntem Testflug ab

Mittwoch, 27. August 2025 | 02:38 Uhr
Mit zwei Tagen Verspätung hob das Starship ab
APA/APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Nach zwei verschobenen Startterminen ist die Riesenrakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX zu ihrem zehnten Testflug gestartet. Die Rakete hob, wie geplant, am Dienstag um 18.30 Uhr (Ortszeit; Mittwoch, 1.30 Uhr MESZ) vom unternehmenseigenen Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas ab. Die anwesenden Ingenieure brachen nach dem geglückten Start in Jubel aus, wie in einer Live-Übertragung im Internet zu sehen war.

Der zehnte Testflug der Riesenrakete des Unternehmens von Tech-Milliardär Elon Musk war ursprünglich für Sonntag angesetzt gewesen, wurde dann jedoch auf Montag verschoben. Als Grund dafür gab SpaceX an, es wolle damit “Zeit für die Behebung eines Problems mit den Bodensystemen gewinnen”. Am Montag wurde der Start dann wegen des schlechten Wetters abgesagt.

Bisher größte und leistungsstärkste Weltraumrakete

Das 123 Meter hohe Starship ist die bisher größte und leistungsstärkste Weltraumrakete überhaupt. Mit ihr verfolgt SpaceX das Ziel, eine vollständig wiederverwendbare und damit kostengünstige Rakete zu bauen. Nach den Plänen Musks soll sie bald wieder Menschen auf den Mond bringen – und möglicherweise auf den Mars.

Bei zwei Startversuchen in diesem Jahr war kurz nach dem Abheben die obere Stufe der Rakete explodiert – also der Teil, der als Raumschiff dient und die Besatzung und die Fracht transportieren soll. Bei einem Testflug im Mai schaffte es die Rakete ins All, explodierte dann jedoch über dem Indischen Ozean, nachdem sie aufgrund eines Treibstofflecks die Kontrolle verloren hatte.

Bei dem zehnten, einstündigen Testflug sollen in der oberen Stufe der Rakete eine Reihe von Experimenten vorgenommen werden, bevor sie im Indischen Ozean landen soll. Anders als bei vorherigen Tests ist nicht geplant, dass SpaceX die untere Raketenstufe wieder auffängt – ein Manöver, das bisher nur diesem Unternehmen gelungen ist.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
124
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Kommentare
46
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Kommentare
35
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Kommentare
35
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Kommentare
23
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Anzeigen
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Ab 27. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 