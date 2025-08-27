SpaceX-Rakete Starship hebt zu zehntem Testflug ab

Von: APA/AFP

Nach zwei verschobenen Startterminen ist die Riesenrakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX zu ihrem zehnten Testflug gestartet. Die Rakete hob, wie geplant, am Dienstag um 18.30 Uhr (Ortszeit; Mittwoch, 1.30 Uhr MESZ) vom unternehmenseigenen Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas ab. Die anwesenden Ingenieure brachen nach dem geglückten Start in Jubel aus, wie in einer Live-Übertragung im Internet zu sehen war.

Der zehnte Testflug der Riesenrakete des Unternehmens von Tech-Milliardär Elon Musk war ursprünglich für Sonntag angesetzt gewesen, wurde dann jedoch auf Montag verschoben. Als Grund dafür gab SpaceX an, es wolle damit “Zeit für die Behebung eines Problems mit den Bodensystemen gewinnen”. Am Montag wurde der Start dann wegen des schlechten Wetters abgesagt.

Bisher größte und leistungsstärkste Weltraumrakete

Das 123 Meter hohe Starship ist die bisher größte und leistungsstärkste Weltraumrakete überhaupt. Mit ihr verfolgt SpaceX das Ziel, eine vollständig wiederverwendbare und damit kostengünstige Rakete zu bauen. Nach den Plänen Musks soll sie bald wieder Menschen auf den Mond bringen – und möglicherweise auf den Mars.

Bei zwei Startversuchen in diesem Jahr war kurz nach dem Abheben die obere Stufe der Rakete explodiert – also der Teil, der als Raumschiff dient und die Besatzung und die Fracht transportieren soll. Bei einem Testflug im Mai schaffte es die Rakete ins All, explodierte dann jedoch über dem Indischen Ozean, nachdem sie aufgrund eines Treibstofflecks die Kontrolle verloren hatte.

Bei dem zehnten, einstündigen Testflug sollen in der oberen Stufe der Rakete eine Reihe von Experimenten vorgenommen werden, bevor sie im Indischen Ozean landen soll. Anders als bei vorherigen Tests ist nicht geplant, dass SpaceX die untere Raketenstufe wieder auffängt – ein Manöver, das bisher nur diesem Unternehmen gelungen ist.