St. Kassian: Feuerwehren verhindern Schlimmeres

St. Kassian – In St. Kassian heulten in der Nacht gegen 0.30 Uhr die Feuerwehrsirenen. In einem Stadel war ein Heulader in Brand geraten.

Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren von St. Kassian, Kolfuschg, Abtei, Stern und Corvara konnten aber dank des raschen Einsatzes das Feuer rechtzeitig löschen und eine weitere Ausbreitung der Flammen auf andere Maschinen und das Gebäude sowie eine Hackschnitzelanlage verhindern.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch längere Zeit in Anspruch genommen. Die Brandursachenermittlung wird von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt.