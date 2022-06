St. Martin in Thurn: Mit Quad 50 Meter abgestürzt

St. Martin in Thurn – In St. Martin in Thurn im Gadertal hat sich gegen 18.00 Uhr ein Freizeitunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist eine Person mit einem Quad rund 50 Meter einen Hang hinunter gestürzt. Der Lenker zog sich schwere Verletzungen zu.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Bergrettung, die Feuerwehr, ein Rettungstransportwagen und die Carabinieri.

Der Verletzte wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht.