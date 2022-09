Staatspolizei mahnt: Gebt Dieben keine Chance

Bozen – Die Staatspolizei hat in Bozen den Diebstahl eines E-Rollers innerhalb kurzer Zeit aufgeklärt. Sowohl Dieb als auch Hehler konnten ausfindig gemacht werden. Die Polizei erklärte in einer Aussendung, dass man auch bemüht sei, solch kleineren Delikten nachzugehen. Denn gerade diese würden häufig zu einem Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung führen.

Es war Dienstagabend, als eine Streife der Staatspolizei zu einem bekannten Einkaufszentrum in Bozen beordert wurde, nachdem dort ein E-Roller entwendet worden war.

Sogleich machten sich die Exekutivbeamten an die Sichtung der Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Aufgrund ihrer fundierten Kenntnisse im Milieu konnten sie den Täter erkennen und wussten auch, wo er zu finden war. Der junge Obdachlose treibt sich üblicherweise am Eisackufer herum. Tatsächlich trafen sie den Mann an. Er gestand die Tat und gab den Polizisten auch Hinweise zu jener Person, der er den E-Roller verkauft hatte.

Den Ordnungshütern gelang es, diese Person ausfindig zu machen und das Diebesgut sicherzustellen. Der E-Roller wird seinem rechtmäßigen Eigentümer rückerstattet. Sowohl Dieb und Hehler wurden angezeigt.

Die Staatspolizei mahnt dazu, Dieben keine Gelegenheit zu liefern. Fahrräder, E-Roller und motorisierte Zweiräder sollten nach Möglichkeit immer gut gesichert werden.