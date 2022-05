Staatspolizei trifft sich mit jungen Leuten der „Sorriso Academy“

Bozen – Im Rahmen von zwei Treffen, die am 26. April und 03. Mai in den Räumlichkeiten der Firma Thun in Bozen stattfanden, hielten Beamte der Verkehrspolizei von Bozen für rund einen Dutzend Jugendliche der „Sorriso Academy“ – eine Vereinigung, die sich mit der Ausbildung und beruflichen Eingliederung von Jugendlichen mit Down-Syndrom befasst – einen Kurs für Verkehrserziehung ab.

Die Beamten wiesen auf die unsachgemäße Verwendung von Smartphones und Musikkopfhörern beim Fahrradfahren hin. Besonderes Augenmerk wurde auf die korrekte Benutzung der Fahrspuren im Stadtverkehr, die Beachtung von Verkehrsschildern und Warnlichtern und das richtige Verhalten beim Überqueren von Straßen – insbesondere nach dem Aussteigen aus Fahrzeugen – gelegt. Um Verkehrsunfälle, die häufig auf Ablenkung zurückzuführen sind, zu vermeiden, wurde wiederholt betont, wie wichtig es ist, die volle Aufmerksamkeit und Konzentration aufrechtzuerhalten.

Die Jugendlichen zeigten großes Interesse und nahmen aktiv an beiden Treffen teil. Sie stellten Fragen und meldeten sich zu Wort. Das Personal, das die Schulung durchführte, war sehr zufrieden mit dem kleinen, aber wichtigen Beitrag, den es für die Bildung der Jugendlichen leistete.