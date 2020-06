Stadtpolizei entdeckt gestohlenes Fahrzeug – und drei Jagdgewehre

Bozen – Einem Südtiroler Jagdaufseher ist vermutlich ein Stein vom Herzen gefallen. Nachdem sein Auto in der Schlachthofstraße in den vergangenen Tagen gestohlen worden war, ist es nun wieder aufgetaucht. Brisant an der Geschichte: Im Wagen befanden sich drei Jagdgewehre.

Die Waffen sind regulär gemeldet. Vor mehreren Tagen hatte der Jagdaufseher den Diebstahl seines Pkw des Typs VW Touran bei der Polizei zu Anzeige gebracht.

Der Aufmerksamkeit zweier Stadtpolizisten ist es zu verdanken, dass das gestohlene Auto seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden konnte. Am Donnerstagmorgen fiel einer Streife der Stadtpolizei in der Schlachthofstraße ein Fahrzeug auf, das zwar ordnungsgemäß geparkt, an der linken Vorderseite jedoch stark beschädigt war.

Daraufhin beschlossen die beiden Beamten, das Fahrzeug genauer unter die Lupe zu nehmen. Als sie durch das Fenster hindurch den Innenraum kontrollierten, fiel ihnen unter dem Rücksitz ein hochwertiges Fernglas auf, wie es auch von Jägern häufig verwendet wird. Jetzt wurden die Beamten endgültig misstrauisch.

Sie kontaktierten die Einsatzzentrale und baten um eine genauere Überprüfung. Dabei stellte sich schließlich heraus, dass sowohl das Fahrzeug als auch mehrere Waffen wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden waren. Nachdem die herbeigerufene Spurensicherung ihre Arbeit beendet hatte, konnten die Beamten dem rechtmäßigen Besitzer die gute Nachricht überbringen.

Bei diesem war die Erleichterung verständlicherweise groß. Er konnte nicht nur sein Fahrzeug und sein kostbares Fernrohr wieder in Empfang nehmen, sondern auch seine Jagdgewehre und Jagdmesser, die er, eingehüllt in eine Decke, im Kofferraum verstaut hatte.