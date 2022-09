Staffler: „Sturz war nicht vorhersehbar“

Bozen – Nach dem überraschenden Sturz eines Baumes am Laurin-Parkplatz in Bozen, der mehrere Autos unter sich begraben hat, sitzt der Schrecken bei vielen noch tief. Die Direktorin der städtischen Gemeindegärtnerei, Ulrike Buratti, stellt klar, dass bei Bäumen ein Restrisiko immer bestehe. Private hätten allerdings die Aufgabe, Kontrollen zu veranlassen.

Der Baum wurde unterdessen von der Krone bis zu den Wurzeln begutachtet. Franz Staffler vom Hotel Laurin ist froh, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Wie er laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung erklärt, hätten ihm Techniker versichert, dass der Sturz nicht vorherzusehen gewesen sein.

Seit über 30 Jahren war der Baum ein stiller Begleiter des Hotels, der dem Parkplatz und der Umgebung Schatten spendete. Nun wäre er beinahe für Passanten zum Verhängnis geworden.

„Sie haben mir erklärt, dass es von außen so aussah, als ob alles in Ordnung sei. Nur unter der Erde war dies nicht der Fall. Offenbar ist das Wurzelwerk gefault“, berichtet der Unternehmer. An der Oberfläche waren jedoch keine Anzeichen einer Krankheit sichtbar.

Die Besitzer der beschädigten Autos dürfen unterdessen aufatmen. „Jeder Millimeter des Areals und des Hotels ist versichert“, erklärt Franz Staffler. Der Schaden dürfte somit gedeckt sein.

Angesichts des Vorfalls stellt sich die Frage, ob nicht ein tiefgreifendes Monitoring der Baumbestände in der Altstadt in die Wege geleitet werden sollte. Der Vorfall wirft auch ein neues Licht auf die Arbeit der Stadtgärtnerei. Nicht selten, wenn ein Baum gefällt wurde, war es in der Vergangenheit zu Polemiken gekommen.