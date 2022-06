Starkes Verkehrsaufkommen in Südtirol

Bozen – Auch heute ist auf Südtirols Straßen wieder viel los. Es herrscht starker Reiseverkehr. Auf der Brennerautobahn gibt es etwa Kolonnenverkehr zwischen Klausen und Sterzing in Fahrtrichtung Norden wegen Überlastung. Ähnlich ist die Situation im Vinschgau in Richtung Reschen zwischen Forst und Kastelbell. Abschnittsweise gibt es dort Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Geduld war auch auf der Pusterer Staatsstraße gefragt.

Bürgern am Brenner reicht’s

Die Verkehrsbelastung auf der Brennerroute ärgert auch immer mehr die Anrainer. In der Gemeinde Brenner ist die Situation zuletzt so erdrückend geworden, dass es den Bürgern reicht: Da es auf der Autobahn immer wieder staut, fahren viele Verkehrsteilnehmer ab und nutzen die Brennerstaatsstraße. Die Bürger wollen sich das nicht mehr einfach so mit ansehen. Sie beabsichtigen, die Staatsstraße an einem Tag zu blockieren. Unterstützt wird die Protestaktion vom Bürgermeister vom Brenner, Martin Alber. Er hat Medienberichten zufolge angekündigt, die nötigen Genehmigung dafür einholen zu wollen. Möglicherweise wird die Blockade an einem Samstag im August stattfinden.