Eine Coronavirus-Neuinfektion in Südtirol

Bozen – In Südtirol ist in den vergangenen 24 Stunden eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der bisher positiv Getesteten stieg damit auf 2.593, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Indes gab es in der autonomen Provinz keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus, die Anzahl der Todesfälle blieb damit stabil bei 291.

In den regulären Abteilungen der sieben Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebs, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß wurden 30 Personen versorgt. In der Covid-Intensivstation im Bozner Krankenhaus wurden drei an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt. Zwei weitere Intensivpatienten wurden in Krankenhäusern in Österreich versorgt. Als genesen galten in Südtirol 2.123 Personen, um fünf mehr als am Vortag.