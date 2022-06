Sterzing: Drogenkurier mit Stoff im Wert von 1,4 Millionen unterwegs

Er hatte über sieben Kilo Koks und Heroin in Kapseln

Sterzing – Die Polizei hat am Donnerstag bei der Autobahnmautstelle in Sterzing einen Stadtgeländewagen mit ausländischem Kennzeichen aufgehalten. Der Pkw war in Richtung Süden unterwegs. Weil den Beamten bei der Kontrolle einige Unregelmäßigkeiten aufgefallen sind, wurde der Wagen genauer überprüft – und siehe da: Die Ermittler wurden fündig.

Einige Unterlagen waren nicht in Ordnung um beim Reservereifen fehlte die CE-Kennzeichnung. Bei der Überprüfung des Radmantels stellten die Polizisten fest, dass sich darunter 20 Säckchen mit insgesamt 620 Kapseln verbargen.

Diese enthielten Kokain und Heroin mit einem Gesamtgewicht von 7,255 Kilogramm. Der Wert wird auf 1,4 Millionen Euro geschätzt.

Die Polizei hat den Lenker in Untersuchungshaft ins Bozner Gefängnis überstellt. Das Gericht in Bozen hat die Zwangsmaßnahme abgesegnet.

Das Fahrzeug, die Kapseln und zwei Handys wurden beschlagnahmt.