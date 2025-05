Stromausfall in Cannes und Umgebung

Von: APA/Reuters/dpa

Inmitten der Filmfestspiele von Cannes ist der Urlaubsort an der französischen Riviera von Stromausfällen betroffen. Die Behörde für die Region Alpes-Maritimes teilte am Samstag mit, dass es in einem Teil des Gebiets einen größeren Stromausfall gebe. Auch in Cannes fließt demnach zumindest zeitweise kein Strom. 160.000 Haushalte waren laut Stromnetzbetreiber RTE in der Stadt und in umliegenden Kommunen in Mitleidenschaft gezogen.

Auch die mit der Verleihung der Goldenen Palmen am Samstag zu Ende gehenden Filmfestspiele von Cannes waren vom Stromausfall betroffen – zumindest indirekt. Der Festivalpalast hat seine eigene, unabhängige Stromversorgung, weshalb der Festspielbetrieb weitgehend unbeirrt weiterlief. Allerdings wurden die Filmvorführungen im “Cineum”, einem Multiplexkino außerhalb des Zentrums, unterbrochen. Die für den Abend geplante Preisverleihung sei aber nicht gefährdet, hieß es vom Festival.