Stubentiger wollte in Leifers zu hoch hinaus

Leifers – “Katzen haben sieben Leben und Dank unserer Feuerwehrleute sogar einige mehr”, das schreibt der Landesfeuerwehrverband Südtirol in einem Facebook-Post. Und tatsächlich werden von den Wehrleuten in Südtirol immer wieder Tiere gerettet, die sich in eine missliche Lage begeben haben.

So wie diese Katze, die sich am Mittwoch in Leifers auf das Dach eines Mehrfamilienhauses verirrt hatte.

Das Tier wurde von den mutigen Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Leifers in einer nicht ganz ungefährlichen Aktion vom Rand des Daches gerettet.