Studenten setzen auf Praktika und Auslandsjahr

Bozen – Alljährlich zeichnet das Konsortium AlmaLaurea ein Bild über das Profil und den Karrierestart von Absolventen italienischer Universitäten. Für ehemalige Studierende der Freien Universität Bozen wird einmal mehr ein positiver Befund geliefert: bei Bachelorstudiengängen liegt die Studiendauer leicht unter dem nationalen Durchschnitt, es werden mehr Praktikums- und Auslandserfahrungen gesammelt und die Beschäftigungsrate ein Jahr nach Abschluss des Studiums ist ebenfalls höher als im restlichen Italien.

Am Donnerstagnachmittag wurden die Ergebnisse der beiden Umfragen veröffentlicht, die das Konsortium AlmaLaurea (dem 77 italienische Universitäten angehören) jedes Jahr zum Profil und dem Beschäftigungsstatus von Universitätsabsolventen erstellt. Damit steht einerseits die Studienleistung von im Jahr 2021 italienweit rund 300.000 Absolventen auf dem Prüfstand; anderseits wird sichtbar gemacht, wie es ein, drei und fünf Jahre nach Studienabschluss um die Beschäftigung der Absolventen steht.

Die Freie Universität Bozen hebt sich in den Berichten in einigen Bereichen klar vom italienischen Durchschnitt ab. So liegt das Durchschnittsalter der Absolventen von Bachelorstudiengängen mit 23,9 Jahren unter dem italienweiten Durchschnitt von 24,5 Jahren. Bei Masterstudiengängen verschwindet dieser Unterschied wieder: hier entspricht der Bozner Wert dem landeweiten Durchschnitt von 27,1 Jahren. Beim einstufigen Master in Bildungswissenschaften haben die Absolventen in Brixen dagegen die Nase wieder leicht vorne: mit 26,7 gegenüber 27,0 Jahren

„Die beiden AlmaLaurea-Berichte geben uns ein wertvolles Feedback zu den Leistungen und dem Berufsstart der Studierenden, die wir ausgebildet haben und die nun in der Arbeitswelt mit ihren Kompetenzen und ihrem Wissen einen wertvollen Beitrag leisten”, erklärt der Rektor der unibz Prof. Paolo Lugli. „Wir sind zuversichtlich, dass dies auch für die Absolventen der beiden neuen Bachelorstudiengänge „Gastronomie und Önologie in Bergregionen“ mit Sternekoch Norbert Niederkofler sowie „Elektrotechnik und cyberphysische Systeme“ gilt, die wir ab Herbst anbieten. Erfreulich am positiven Zeugnis, das unsere Absolvent*innen in den beiden Berichten erhalten, ist auch die Tatsache, dass sie in überdurchschnittlicher Anzahl Praktika in Unternehmen, Schulen oder Banken sowie Auslandserfahrungen machen.“

Wer sind die Absolventen der Freien Universität Bozen?

An der Umfrage zum Profil der Absolventen nahmen 2021 826 scheidende Studierende der unibz teil. 468 beendeten einen Bachelorstudiengang, 178 einen Master und 180 den fünfjährigen Master in Bildungswissenschaften für den Primarbereich. Ins Auge springt die internationale Mischung unter den Befragten, die zweifelsohne dem dreisprachigen Angebot der unibz zu verdanken ist: Insgesamt 10,7 Prozent der Absolventen haben eine ausländische Staatsbürgerschaft: bei Bachelorstudiengängen sind es 11,3 Prozent gegenüber 3,4 Prozent im italienischen Durchschnitt, bei den zweijährigen Masterstudiengängen gar 19,1 Prozent (italienischer Durchschnitt: 6,3 Prozent). 22,8 Prozent der Absolventen kommen von außerhalb der Region; bei Bachelorstudiengängen 28,2 Prozent und bei zweijährigen Masterstudiengängen 28,7 Prozent.

Alter, Studiendauer und Abschlussnoten

Das Durchschnittsalter bei Studienabschluss liegt bei 25,2 Jahren; bei Bachelorstudiengängen beträgt es 23,9 Jahre (24,5 national) und 27,1 Jahre bei den zweijährigen Masterstudiengängen (gleich wie auf nationaler Ebene). Die Absolventen der unibz studieren in der Regel schneller als im Rest des Landes: 66,5 Prozent der Bachelorabsolventen vollenden ihr Studium in der vorgesehenen Mindestzeit (60,1 Prozent nationaler Durchschnitt); bei den Masterstudiengängen sind es 80,3 Prozent (67 Prozent national). Noch größer ist der Unterschied beim einstufigen Master in Bildungswissenschaften für den Primarbereich: 86,1 Prozent gegenüber 49,7 Prozent. Was den Notendurchschnitt betrifft, liegt die unibz bei den Bachelorstudiengängen leicht vorne (101,3 versus 100,4), während sich bei den zweijährigen Masterstudiengängen und beim einstufigen Master die Tendenz umkehrt: mit 107,1 versus 108,1 und 101,2 versus 105,7.

Breite Praktika- und Auslandserfahrung: die große Stärke der unibz-Absolventen

74,9 Prozent der unibz-Absolventen haben ein im Rahmen ihres Studiengangs anerkanntes Praktikum absolviert. Bei den Bachelorstudiengängen sind es 75,2 Prozent (italienweit 56,6 Prozent), bei den zweijährigen Masterstudiengängen 72,0 Prozent (italienweit 60,2 Prozent). Noch größer ist der Abstand zum nationalen Durchschnitt, was Auslandserfahrungen betrifft: 26,1 Prozent der Bachelorabsolventen (5,8 Prozent italienweit) weisen eine anerkannte Studienerfahrung im Ausland auf (vorwiegend Erasmus); beim einstufigen Masterstudiengang sind es 16,8 Prozent (14 Prozent insgesamt).

Auch Arbeitserfahrungen während des Studiums sind in Bozen weiterverbreitet als im restlichen Italien.