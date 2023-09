Studio Image bei Bolzano Art Weeks  

Bozen – Mit gleich zwei Fotoausstellungen reiht sich die Fakultät für Design und Künste der unibz in das reiche Angebot der Bolzano Art Weeks ein. Am 2. Oktober, um 19 Uhr, wird am Darwin Square die Ausstellung Reading Landscape? mit Arbeiten von Kunststudierenden der Fakultät eröffnet. Verbunden damit ist eine Vorstellung der neuen Publikation Landscape with(out) Locus. Am 7. Oktober um 11.00 Uhr startet mit der Vernissage zur Ausstellung Reverse Gazes eine gemeinsame Ausstellungsreihe mit der Bozner Galerie Foto Forum.

Fotografie und Film sind Leitmedien bei einem Kunststudium an der unibz. Das spiegelt sich auch in den Beiträgen der Fakultät für Design und Künste zu den Bolzano Art Weeks wider – mit einem gleich zweifachen Auftritt von Studio Image, einem der vier Studios des Studienzweigs Kunst. Von 2. bis 6. Oktober gibt es noch einmal die Möglichkeit, die Ausstellung Reading Landscape? zu sehen, die in Zusammenarbeit der Kunststudierenden mit dem Museum der Bergfotografie LUMEN am Kronplatz entstanden ist und dort den ganzen Sommer zu sehen war. Angesichts des Vordringens von Menschen und ihrer Hinterlassenschaften in jeden Winkel der Welt, lädt die von Professorin Eva Leitolf und Giulia Cordin kuratierte Ausstellung dazu ein, mediale Narrative zu Landschaft in Frage zu stellen und neue Denk- und Handlungsweisen anzustoßen. Eine vertiefende Reflexion zu Landschaft als ein sich ständig wandelndes soziales, wirtschaftliches und ökologisches Konstrukt und die damit verbundenen Fragen zu Macht, Identität und natürlichen Ressourcen bietet die bei Nero Editions erschienene Publikation Landscape with(out) Locus, die im Rahmen der Ausstellungseröffnung am 2. Oktober um 19.00 Uhr vorgestellt wird.

Im Rahmen der Bolzano Art Weeks gibt es darüber hinaus eine Premiere für eine weitere lokale Kollaboration von Studio Image: Unter dem Titel JOINTS haben Prof. Eva Leitolf und Giulia Cordin gemeinsam mit Jeva Griskjane vom Bozner Foto Forum eine gemeinsame Ausstellungsreihe entwickelt. Den Auftakt macht von 8. Oktober bis 4. November Reverse Gazes, eine Ausstellung mit Fotografien der renommierten US-Künstlerin Haley Morris-Cafiero sowie multimedialen Arbeiten der jungen Künstler:innen Carmine Auricchio, Pia Deppermann, Sophie Krause und Luca Piscopo. Mit hybriden und transdisziplinären Praktiken zum Thema des umgekehrten Blicks deckt die Gruppenausstellung gegenwärtige Wertkonflikte des patriarchalischen Systems im technologisierten Zeitalter medialer Manipulation auf und eröffnet neue Perspektiven auf alternative Lebensentwürfe einer gleichberechtigten und unabhängigeren Koexistenz. „Diese gemeinsame Ausstellungsreihe mit dem Studio Image der Fakultät für Design und Künste bietet eine Plattform für die Visionen junger Talente und öffnet mit einem Kaleidoskop aus Kreativität und Bildung neue kreative Horizonte“, sagt Jeva Griskjane von Foto Forum.

Neben dem Schwerpunkt Foto gibt es auf den Bolzano Art Weeks übrigens auch Design zu sehen: mit einem großen Vorhang aus Kunststoffabfällen, der den Durchgang zur Waaggasse „versperrt“. Das Projekt Apriamo il sipario!! Vorhang auf von Professor Kuno Prey und Sarah Troi soll Passant:innen im wahrsten Sinne des Wortes mit Plastikmüll in Berührung bringen und damit einen Wandel im immer noch zu leichtsinnigen Umgang mit einem wertvollen Material beschleunigen. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Jugendgefängnis Nisida in Neapel durchgeführt, dessen Häftlinge die Kunststoffabfälle aus dem Meer gefischt haben.

Die Termine im Überblick:

Reading Landscape?: Campus Bozen, Darwin-Platz, 3.-6. Oktober, 17.00 bis 20.00 Uhr, Eröffnung & Buchpräsentation: 2. Oktober, 19.00 Uhr

Reverse Gazes: Foto Forum, Bozen, Weggensteinstraße 3, 8. Oktober – 4. November 2023, Eröffnung 7. Oktober, 11.00 Uhr

Apriamo il sipario!! Vorhang auf: 30. September bis 8. Oktober, Bozen Durchgang Waaggasse, Eröffnung: 29. September 10.00 Uhr