Sturmtief “Sabine” fegte über Österreich hinweg

Das Sturmtief “Sabine” ist am Montag über weite Teile Österreichs hinweggefegt. In Oberösterreich waren am Vormittag 30.000 Haushalte ohne Strom, in Niederösterreich sowie Vorarlberg rückte die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen aus. Auch in Wien trieb “Sabine” sein Unwesen. Weniger betroffen waren Salzburg und Tirol.

Laut ÖBB kommt es im Fernverkehr zwischen Deutschland, Tschechien und Österreich wegen “Sabine” zu starken Einschränkungen, am Vormittag wurden vom Flughafen Wien in Schwechat 31 ausgefallene von über 600 geplanten Flügen vermeldet, 14 Abflüge und 17 Ankünfte sind betroffen, sagte ein Sprecher der APA.

30.000 Haushalte waren am in den oberösterreichischen Bezirken Schärding und Rohrbach mehrere Stunden lang ohne Strom, berichtete die Netz OÖ. Die Störungen betrafen ausschließlich das Mittel- und Niederspannungsnetz, nicht aber das 110-kV-Hochspannungsnetz. Zu Mittag waren nach wie vor 15.000 Anschlüsse stromlos. Wie lange die Reparaturen im Anspruch nehmen, konnte nicht abgeschätzt werden. Denn teilweise war es aus Sicherheitsgründen nicht möglich, alle Schadstellen zu erreichen. Der Sturm fegte mit 125 km/h über die beiden Bezirke und entwurzelte an exponierten Stellen reihenweise Bäume.

In Oberösterreich führte “Sabine” zudem zu Behinderungen im Bus- und Bahnverkehr. Wegen umgestürzter Bäume oder anderer Gegenstände auf Straßen und Schienen meldete der Oberösterreichische Verkehrsverbund OÖVV zahlreiche Verzögerungen oder Totalausfälle. Die Feuerwehren waren mit 1.800 Leuten im Großeinsatz. Der Sturm hatte vor allem den Norden des Bundeslandes fest im Griff. Die Freiwillige Feuerwehr Haslach (Bezirk Rohrbach) rettete Montagvormittag Insassen aus acht Fahrzeugen, weil diese zwischen umgestürzter Bäume auf einem Waldstück der Bundesstraße 38 eingesperrt waren. Für die Personen habe “akute Gefahr durch weitere umstürzende Bäume” bestanden, teilt die Feuerwehr mit.

Sturmtief “Sabrina” sorgte für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Vorarlberg. Bis Mittag gingen bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) 67 Alarmierungen ein. In der Mehrzahl der Fälle ging es um verlegte Straßen und abgedeckte Dächer, in Bregenz stürzte ein Baum auf einen Pferdestall, in einem Hafen in Hard am Bodensee sank ein Boot. Verletzt wurde vorerst niemand.

Auch im Waldviertel rückte die Feuerwehr zahlreich aus. Die Franz-Josefs-Bahn wurde “wegen Unwetterschäden” im Abschnitt Göpfritz – Ceske Velenice gesperrt, berichteten die ÖBB auf ihrer Website. Beim Bahnhof Pürbach war ein Baum in die Oberleitung gestürzt, teilte Christopher Seif von den Bundesbahnen mit.

In Wien sind zahlreiche Parks gesperrt. Die bekanntesten Anlagen darunter sind die Prater Hauptallee, der Donaupark, der Wasserpark, der Türkenschanzpark und der Kurpark Oberlaa. Das sagte der Wiener Stadtgartendirektor Rainer Weisgram am Montag der APA. Auch der Tiergarten Schönbrunn schloss seine Pforten gegen 11.00 Uhr, die Bundesgärten schlossen Augarten, Belvederegarten, Burg- und Volksgarten und den Schlosspark Schönbrunn. Offen sind die Friedhöfe, jedoch riet ein Sprecher der Bestattung Wien diese nur bei unbedingter Notwendigkeit aufzusuchen. Gesperrt ist am Montag auch der Eistraum am Rathausplatz, zumindest bis 17.00 Uhr. Der Lainzer Tiergarten bleibt laut Forstdirektor Andreas Januskovecz ebenfalls geschlossen.

Im Bundesland Salzburg sorgte das Unwetter in den ersten Stunden nach Eintreffen nur für geringe Schäden. Das Landesfeuerwehrkommando berichtete gegen 13.00 Uhr von sieben Feuerwehren, die wegen umgestürzter Bäume oder abgebrochener Äste in Summe zehn Mal ausrücken mussten. Im Flachgau stürzte zudem ein Baum in die Fahrleitung der Salzburger Lokalbahn.

In Tirol wurden durch “Sabine” vorerst noch keine schwereren Schäden gemeldet. Die Situation sei eher ruhig, bisher seien vor allem auf Landes-und Gemeindestraßen gestürzte Bäume zu verzeichnen, hieß es von der Leitstelle Tirol gegenüber der APA.

In den nordwestlichen Landesteilen wird der Wind auch am Dienstag noch einmal auffrischen, jedoch werden die Spitzen nur noch bei 60 bis 90 km/h liegen. Die aktuelle ZAMG-Prognose hat jedoch im nördlichen Tirol und Vorarlberg auch hier noch einmal die Höchstwarnstufe prognostiziert.