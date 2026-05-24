Sturz in den Barbianer Wasserfall: Mann tödlich verletzt

Von: luk

Barbian – An den Barbianer Wasserfällen ist es am Sonntagmittag zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Mann stürzte in den Wasserfall des Ganderbaches und konnte trotz eines umfangreichen Rettungseinsatzes nicht mehr gerettet werden.

Der Alarm wurde gegen 11.30 Uhr ausgelöst. Umgehend rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus, darunter die Freiwilligen Feuerwehren von Barbian und Waidbruck, die Wasserrettung Bozen, die Bezirkstauchergruppe, die Bergrettung, die Finanzwache sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 1.

Zur Unterstützung wurden auch Taucher der Berufsfeuerwehr mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 an die Unfallstelle geflogen. Sie seilten sich zum schwer zugänglichen Bereich ab, bargen den Verunglückten aus dem Wasser und übergaben ihn dem Notarztteam. Trotz des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte jedoch nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden. Er schlug infolge des Sturzes mit dem Kopf auf einem Stein auf.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr dürfte das Opfer um die 65 Jahre Jahre alt sein. Der Mann war gemeinsam mit seiner Ehefrau unterwegs. Sie wurde von der Notfallseelsorge betreut.