Sturz mit dem Fahrrad bei Tramin

Tramin – Am Sonntagvormittag hat sich in Tramin in Richtung Söll ein Freizeitunfall ereignet.

Kurz nach 10.00 Uhr stürzte eine bundesdeutsche Urlauberin mit ihrem Fahrrad. Warum es zu dem Sturz kam, ist unklar.

Die Freiwillige Feuerwehr von Tramin war vor dem Rettungswagen des Weißen Kreuzes an der Unfallstelle und versorgte zwischenzeitlich die erheblich verletzte Frau.

Die 43-Jährige wurde anschließend vom Weißen Kreuz ins Bozner Krankenhaus gebracht.