Suche am Montiggler See dauert an

Montiggl – Am und im großen Montiggler See wird immer noch nach einem vermissten Jugendlichen gesucht. Der 19-Jährige aus Andrian ist seit gestern Abend spurlos verschwunden. Er war mit einem Stand-up Paddel am See unterwegs.

Seitdem suchen die Freiwilligen Feuerwehren des Überetsch, die Wasserrettung und Hundestaffeln nach dem Vermissten. Dabei durchkämmen die Suchmannschaften den Wald und Taucher suchen im See.

Am Nachmittag kam auch ein Sonar-Gerät zum Einsatz. Damit kann von einem Boot aus das Wasser “durchleuchtet” werden. Auch Drohnen und Hubschrauber werden von den Einsatzkräften verwendet.

WAS BISHER BERICHTET WURDE

Heute in der Früh ist im Großen Montiggler See die Suche nach einem vermissten Jugendlichen wieder aufgenommen worden. Es wird befürchtet, dass der junge Mann ertrunken ist.

Der 19-Jährige aus Andrian war am Sonntag gemeinsam mit einem Freund mit einem Stehpaddel unterwegs und ist dann plötzlich verschwunden. Sein Freund hatte nach einer ersten Suche Alarm geschlagen.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit haben Wasserrettung, Taucher und Feuerwehren nach dem jungen Mann gesucht. Auch eine Drohne und Hundestaffeln kamen zum Einsatz. Allerdings ohne Ergebnis.

Heute wird die Suche wiederaufgenommen. Im Einsatz stehen derzeit Taucher der Freiwilligen Feuerwehren, der Wasserrettung Südtirol, die Feuerwehren von St. Josef am See und St. Michael Eppan, die Drohnenstaffel der Freiwilligen Feuerwehr Burgstall, Hundestaffeln sowie Behörden.

Im Einsatz waren auch die Carabinieri, das Weiße Kreuz und die Notfallseelsorge.