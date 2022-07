Südtirol mit größtem und geringstem Gletscherverlust

Bozen – Der Eissturz, der sich am Sonntag auf der Marmolata ereignet hat, lenkt den Blick auf den Klimawandel und die Gletscherschmelze. In den vergangenen Jahren hat ein Forscherteam mit Expertinnen und Experten von Eurac Research, der Universität Innsbruck, vom Südtiroler Bevölkerungsschutz und vom Amt für Hydrologie und Stauanlagen der Autonomen Provinz Bozen im Rahmen des Interreg VA Italien-Österreich 2014-2020 Projekts “GLISTT” ein Gletscherinventar für Südtirol und Nordtirol erstellt. Dort wurde mit innovativen Verfahren der Fernerkundung festgehalten, wie sich Oberfläche, Volumen und Masse der Gletscher dies- und jenseits des Brenners verändert haben.

Sowohl in Nordtirol als auch in Südtirol beträgt der mittlere Flächenverlust, den die Gletscher in etwas mehr als zehn Jahren von 2005 bis 2016/17 erfahren haben, rund 20 Prozent. Der höchste und geringste Flächenverlust ist jeweils in Südtirol zu verzeichnen: Die Zillertaler Alpen auf Südtiroler Seite haben 30,3 Prozent an Fläche verloren, während der Flächenverlust der Texel-Gruppe 10,8 Prozent beträgt.

Interessant: Im Vergleich zum Südhang in Südtirol beträgt der Flächenverlust auf dem Nordhang der Zillertaler Alpen „nur“ 16,4 Prozent.