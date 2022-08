Südtiroler fühlen sich mehrheitlich sicher

Bozen – In Bezug auf das psychologische Phänomen der wahrgenommenen Sicherheit zeigt die Analyse der mittelfristigen Entwicklung in Südtirol eine relative Stabilität.

Die Unterschiede zwischen Städten und kleineren Gemeinden sowie zwischen Männern und Frauen bleiben deutlich. Dies geht aus der ASTAT-ISTAT Mehrzweckerhebung „Aspekte des täglichen Lebens” von 2021 hervor.

Rund drei Viertel der Bevölkerung fühlen sich in ihrem Wohnviertel sicher

Auf die Frage „Inwieweit fühlen Sie sich sicher, wenn Sie bei Dunkelheit allein durch die Straßen Ihres Wohnviertels gehen?“ antworten 23 Prozent der Personen mit „sehr sicher“ und 50% mit „ziemlich sicher“. Dies geht aus der Mehrzweckerhebung der Haushalte 2021 hervor.

Im Vergleich zur Erhebung von 2019 verzeichnet der Anteil jener, die sich „sehr sicher“ fühlen, einen Rückgang von fünf Prozentpunkten. Dieser Anteil ist aber auf die Antwort „ziemlich sicher“ übergegangen, während die Unsicherheit um vier Prozentpunkte abgenommen zu haben scheint; dieser Rückgang ist jedoch nur geringfügig signifikant. Insgesamt hatte die zweijährige Pandemie also keinen Einfluss auf dieses psychologische Phänomen.

Die Zahl der Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen, ist jedoch gestiegen. Es gibt einen deutlichen Unterschied in der Wahrnehmung der Sicherheit je nach Größenordnung der Gemeinde (Einwohnerzahl). „Sehr sicher“ fühlen sich 30 Prozent der Einwohner und Einwohnerinnen in den „ländlichen“ Gemeinden, gegenüber acht Prozent in der Landeshauptstadt. Der Anteil derjenigen, die sich „etwas/sehr unsicher“ fühlen, ist in Städten viel höher als in ländlichen Gebieten.

Ein Viertel der Frauen fühlt sich bei Dunkelheit auf den Straßen nicht sicher

82 Prozent der Männer fühlen sich „sehr sicher“ bzw. „ziemlich sicher“, wenn sie bei Dunkelheit durch die Straßen ihres Wohnviertels gehen. Der entsprechende Anteil der Frauen liegt mit 64 Prozent deutlich niedriger.

23 Prozent der Frauen fühlen sich dabei „etwas oder sehr unsicher“. Außerdem, antwortet sechs Prozent der Frauen mit „Ich gehe nie allein aus“.