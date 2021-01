Südtiroler Skifahrer von Lawine im Raum von Belluno getötet

Cortina d’Ampezzo – Ein Südtiroler Skifahrer ist am Samstag von einer Lawine im Tal Travenanzes unweit von Cortina d’Ampezzo in der Dolomiten-Provinz Belluno getötet worden. Der Vorfall soll sich gegen 11.00 Uhr am Vormittag ereignet haben.

Der 50-jährige Paul Pitscheider aus der Südtiroler Gemeinde Abtei war mit zwei Freunden unterwegs, als er von der Lawine erfasst wurde. Die Freunde alarmierten die Rettungseinheiten, die den Verschütteten mit einem Hubschrauber und Spürhunden lokalisieren konnten.

Die Leiche wurde unter 80 Zentimetern Schnee geborgen, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. In der Gegend herrschte am Samstag hohe Lawinengefahr.